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11:38 (мск), источник: Sputnik.by

Пьяная драка пассажиров и водителя маршрутки в Гомеле попала на видео

Пьяные пассажиры устроили драку на остановке общественного транспорта в Гомеле, когда водитель маршрутки отказался везти их из-за их неадекватного состояния.

Источник: Sputnik.by

Все произошло в субботу, 11 ноября, примерно в 19 часов вечера. Сильно пьяные горожане пытались сесть в маршрутку № 5, но водитель не пустил их в салон. После этого мужчина получил кулаком в лицо, завязалась драка. Прохожие сняли происходящее на видео.

Можно видеть, что двое мужчин качают права и не дают уехать маршрутке с остановки, фотографируют номер машины. Водитель буквально вышвыривает одного из них, но мужчины все равно возвращаются и, опершись на капот, препятствуют проезду. Прохожие рассуждали между собой: «Нужно было сразу вызвать милицию и не вступать в бой с неадекватными людьми».

Свидетели уверяли, что пьяные дебоширы не могли долго открыть дверь, а водитель сразу же им сказал: «Я вас таких пьяных не повезу». Все переживали, чтобы у водителя не сдали нервы. История закончилась тем, что прохожие вызвали милиционеров.

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