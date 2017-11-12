Пьяная драка пассажиров и водителя маршрутки в Гомеле попала на видео

Источник: Sputnik.by

Все произошло в субботу, 11 ноября, примерно в 19 часов вечера. Сильно пьяные горожане пытались сесть в маршрутку № 5, но водитель не пустил их в салон. После этого мужчина получил кулаком в лицо, завязалась драка. Прохожие сняли происходящее на видео.

Можно видеть, что двое мужчин качают права и не дают уехать маршрутке с остановки, фотографируют номер машины. Водитель буквально вышвыривает одного из них, но мужчины все равно возвращаются и, опершись на капот, препятствуют проезду. Прохожие рассуждали между собой: «Нужно было сразу вызвать милицию и не вступать в бой с неадекватными людьми».

Свидетели уверяли, что пьяные дебоширы не могли долго открыть дверь, а водитель сразу же им сказал: «Я вас таких пьяных не повезу». Все переживали, чтобы у водителя не сдали нервы. История закончилась тем, что прохожие вызвали милиционеров.