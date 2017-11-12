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16:07 (мск), источник: РИА Крым

В крымских горах три часа искали заблудившегося в тумане туриста

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму спасли 35-летнего жителя Евпатории, который заблудился накануне в районе горы Чатыр-Даг из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники «Крым-СПАСа» установили с мужчиной телефонную связь и, выяснив его GPS —координаты, приступили к пешему подъему в район поиска. Спустя три часа заблудившегося евпаторийца удалось найти. Он находился на труднопроходимом скальном участке в 150 м от вершины Ангар-Бурун.

«Мужчина, не рассчитав свои силы, оказался на труднопроходимом участке рельефа и вследствие плохих метеорологических условий — сильный туман и глубокий снежный покров — не смог самостоятельно продолжить движение», — рассказали спасатели.

В медицинской помощи пострадавший не нуждался.

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