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11:37 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Под Осиповичами задержали двоих браконьеров с 45 килограммами незаконно выловленной рыбы

Двоих жителей Осипович задержали сотрудники Осиповичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира на производственном пруду ОАО Рыбхоз Свислочь.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Браконьеры (60-и и 50-и лет) среди бела дня закинули сети и успели выловить 45 с половиной килограммов рыбы. Увидев природоохранных инспекторов, нарушители попытались скрыться, однако побег не удался. Замначальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич уточнил:

— Принимая во внимание тот факт, что стоимость похищенной рыбы превысила 10 базовых величин и в действиях задержанных есть состав преступления, материалы переданы в Осиповичский РОВД.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. За невыполнение законных требований инспекторов нарушителям также грозит штраф до 50 базовых величин.

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