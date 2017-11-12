Под Осиповичами задержали двоих браконьеров с 45 килограммами незаконно выловленной рыбы

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Браконьеры (60-и и 50-и лет) среди бела дня закинули сети и успели выловить 45 с половиной килограммов рыбы. Увидев природоохранных инспекторов, нарушители попытались скрыться, однако побег не удался. Замначальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич уточнил:

— Принимая во внимание тот факт, что стоимость похищенной рыбы превысила 10 базовых величин и в действиях задержанных есть состав преступления, материалы переданы в Осиповичский РОВД.