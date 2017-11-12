Mercedes угодил в огромную яму посреди улицы в Алматы: Авто не подлежит восстановлению

О произошедшем рассказал представитель пострадавшего юрист Азамат Бурханов.

Как сообщил юрист, 5 ноября южнее микрорайона «Рахат» Алатауского района города Алматы, недалеко от индустриальной зоны автомашина молодой пары марки Mercedes упала в яму, которую вырыла неизвестная строительная компания. Как отмечает Бурханов, яма вырыта поперек дороги, глубиной три метра, никакими знаками не огорожена.

«Трассу перекопали. Причем она не огорожена, и проезд туда не освещен. Получается, кто не знает об этом может залететь туда. Мой доверитель с супругой упали в эту яму. Это было ночью 5 ноября. Супруги получили телесные повреждения, но слава богу, все живы», — рассказал юрист.

Он добавил, что 10 ноября в эту яму угодила еще одна машина.

«Весь микрорайон туда-сюда ездил по этой дороге. Есть еще старая дорога. Те, кто знает, ездят по старой дороге. Кто не знает, как мои доверители, они поехали этой дорогой. (…) У них ушибы ссадины, сотрясение мозга. Машина не подлежит восстановлению. Мы обратились в ДЧС через 112. Но на сегодняшний день все тоже самое, картина та же», — рассказал Азамат Бурханов.

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