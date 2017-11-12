Mercedes угодил в огромную яму посреди улицы в Алматы: Авто не подлежит восстановлению
В результате пострадали водитель и пассажирка авто, а сам автомобиль не подлежит восстановлению, передает Tengrinews.kz.
В результате пострадали водитель и пассажирка авто, а сам автомобиль не подлежит восстановлению, передает Tengrinews.kz.
О произошедшем рассказал представитель пострадавшего юрист Азамат Бурханов.
Как сообщил юрист, 5 ноября южнее микрорайона «Рахат» Алатауского района города Алматы, недалеко от индустриальной зоны автомашина молодой пары марки Mercedes упала в яму, которую вырыла неизвестная строительная компания. Как отмечает Бурханов, яма вырыта поперек дороги, глубиной три метра, никакими знаками не огорожена.
«Трассу перекопали. Причем она не огорожена, и проезд туда не освещен. Получается, кто не знает об этом может залететь туда. Мой доверитель с супругой упали в эту яму. Это было ночью 5 ноября. Супруги получили телесные повреждения, но слава богу, все живы», — рассказал юрист.
Он добавил, что 10 ноября в эту яму угодила еще одна машина.
«Весь микрорайон