Полиция просит воронежцев помочь найти водителя, сбившего школьницу
В субботу, 11 ноября на Ленинском проспекте произошло ДТП, в результате которого серьёзно пострадала 12-летняя школьница. Водитель скрылся с места происшествия.
В субботу, 11 ноября на Ленинском проспекте произошло ДТП, в результате которого серьёзно пострадала 12-летняя школьница. Водитель скрылся с места происшествия.
Наезд был совершён на Ленинском проспекте, районе остановки Полины Осипенко, примерно, в 19.30.
Свидетели рассказали «Вести-Воронеж», что во время того, как девочка ступила на дорогу во время горящего ей зелёного цвета, со стороны Воронежского зоопарка вылетела белая иномарка, которая боковой частью ударила школьницу в бедро. От удара девочка упала. Водитель остановился, вышел из машины, быстро спросил: «Всё нормально?» и тут же скрылся с места ДТП.
У пострадавшей диагностирован ушиб нижней части спины и таза и ушиб локтевого сустава.
В данный момент она уже дома.
Полиция просит всех, у кого есть информация по данному поводу, сообщить по телефону 260−60−36.
В Воронежской области за 11 ноября зарегистрировано 135 ДТП, большинство из которых (91) произошло в Воронеже. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек и 3 погибли.