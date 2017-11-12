Полиция просит воронежцев помочь найти водителя, сбившего школьницу

Наезд был совершён на Ленинском проспекте, районе остановки Полины Осипенко, примерно, в 19.30.

Свидетели рассказали «Вести-Воронеж», что во время того, как девочка ступила на дорогу во время горящего ей зелёного цвета, со стороны Воронежского зоопарка вылетела белая иномарка, которая боковой частью ударила школьницу в бедро. От удара девочка упала. Водитель остановился, вышел из машины, быстро спросил: «Всё нормально?» и тут же скрылся с места ДТП.

У пострадавшей диагностирован ушиб нижней части спины и таза и ушиб локтевого сустава.

В данный момент она уже дома.

Полиция просит всех, у кого есть информация по данному поводу, сообщить по телефону 260−60−36.