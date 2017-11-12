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12:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе локализовано открытое горение бумажного склада

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии продолжается тушение бумажного склада.

Как сообщал «Башинформ», склад на ул. Трамвайная, 2 загорелся сегодня утром. Пока нет информации, есть ли пострадавшие и погибшие.

«На данный момент открытое горение локализовано. Тушение продолжается», — сообщили в пресс-службе Главного упарвления МЧС по Башкортостану.

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