В Уфе локализовано открытое горение бумажного склада
УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии продолжается тушение бумажного склада.
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УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкирии продолжается тушение бумажного склада.
Как сообщал «Башинформ», склад на ул. Трамвайная, 2 загорелся сегодня утром. Пока нет информации, есть ли пострадавшие и погибшие.
«На данный момент открытое горение локализовано. Тушение продолжается», — сообщили в