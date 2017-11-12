В Казани авто повисло на деревьях после ДТП
В Казани в субботу около трассы М7 «Лада» в районе Сухой реки повисла между двумя деревьями после ДТП, фото появились в соцсетях, подробности сообщает телеканал «Эфир».
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В Казани в субботу около трассы М7 «Лада» в районе Сухой реки повисла между двумя деревьями после ДТП, фото появились в соцсетях, подробности сообщает телеканал «Эфир».
Предварительно, пожилой водитель на высокой скорости хотел совершить обгон, не справившись с управлением, он вылетел в кювет, где проехал еще несколько десятков метров, прежде чем застрял между двух деревьев.
Сразу после случившегося водителя и пассажирку «Лады» госпитализировали с