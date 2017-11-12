Три гаража сгорело в Дзержинске Нижегородской области 11 ноября
Три гаража сгорело в Дзержинске Нижегородской области 11 ноября. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Три гаража сгорело в Дзержинске Нижегородской области 11 ноября. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Согласно информации, сообщение о загорании поступило в 12:12. В результате пожара обгорела кровля трех гаражей и имущество на общей площади 30 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 13 человек, три единицы техники.