Двое российских военных пропали на озере Балхаш

В настоящий момент на озере Балхаш наблюдается сильный ветер, высота волн достигает шести метров. Выходить на рыбалку при такой погоде небезопасно, однако многие игнорируют правила безопасности и не надевают спасательные жилеты, светоотражающие маячки и не соблюдают меры предосторожности.

Как прокомментировала официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова, россияне 1981 и 1985 годов рождения отправились на рыбалку днем 11 ноября.



«Тело одного из граждан Российской Федерации найдено в 3:48 ночи местным населением. Поиски второго человека продолжаются. Поисково-спасательные работы ведутся в 150 километрах от города Приозерска», — сообщила официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.



Двое рыбаков — военнослужащие, которые отправились на рыбалку во время досуга.



В поисках второго военнослужащего задействованы шестеро спасателей, пятеро местных жителей и 15 сотрудников войсковой части Российской Федерации.