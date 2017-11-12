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12:29 (мск), источник: Kazinform

Двое российских военных пропали на озере Балхаш

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Двое военнослужащих российской войсковой части № 03080 отправились на озеро Балхаш и пропали, одного из них нашли утонувшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящий момент на озере Балхаш наблюдается сильный ветер, высота волн достигает шести метров. Выходить на рыбалку при такой погоде небезопасно, однако многие игнорируют правила безопасности и не надевают спасательные жилеты, светоотражающие маячки и не соблюдают меры предосторожности.

Как прокомментировала официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова, россияне 1981 и 1985 годов рождения отправились на рыбалку днем 11 ноября.

«Тело одного из граждан Российской Федерации найдено в 3:48 ночи местным населением. Поиски второго человека продолжаются. Поисково-спасательные работы ведутся в 150 километрах от города Приозерска», — сообщила официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

Двое рыбаков — военнослужащие, которые отправились на рыбалку во время досуга.

В поисках второго военнослужащего задействованы шестеро спасателей, пятеро местных жителей и 15 сотрудников войсковой части Российской Федерации.

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