Двое российских военных пропали на озере Балхаш
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Двое военнослужащих российской войсковой части № 03080 отправились на озеро Балхаш и пропали, одного из них нашли утонувшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Двое военнослужащих российской войсковой части № 03080 отправились на озеро Балхаш и пропали, одного из них нашли утонувшим, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В настоящий момент на озере Балхаш наблюдается сильный ветер, высота волн достигает шести метров. Выходить на рыбалку при такой погоде небезопасно, однако многие игнорируют правила безопасности и не надевают спасательные жилеты, светоотражающие маячки и не соблюдают меры предосторожности.
Как прокомментировала официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова, россияне 1981 и 1985 годов рождения отправились на рыбалку днем 11 ноября.
«Тело одного из граждан Российской Федерации найдено в 3:48 ночи местным населением. Поиски второго человека продолжаются.
Двое рыбаков — военнослужащие, которые отправились на рыбалку во время досуга.
В поисках второго военнослужащего задействованы шестеро спасателей, пятеро местных жителей и 15 сотрудников войсковой части Российской Федерации.