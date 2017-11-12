Двадцатидвухлетний рецивист взломал гараж в Нижнем Новгороде, проломив стену

Источник: Reuters

Согласно информации, в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о том, что в период с 15 по 17 сентября 2017 года неизвестный, проломил стену одного из гаражей, расположенных по улице Римского-Корсакова, проник в него и тайно похитил находившееся там имущество.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции вместе с коллегами из УМВД России по Нижнему Новгороду выявили личность и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый неработающий 22-летний нижегородец.