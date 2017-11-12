Двадцатидвухлетний рецивист взломал гараж в Нижнем Новгороде, проломив стену
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Согласно информации, в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о том, что в период с 15 по 17 сентября 2017 года неизвестный, проломил стену одного из гаражей, расположенных по улице
В результате
Молодой человек был доставлен в райотдел для дальнейшего разбирательства. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «кража», следствие продолжается.