На проспекте Мира на большой скорости перевернулся автомобиль
Очевидцы утверждают, что за рулем был пьяный парень.
Очевидцы утверждают, что за рулем был пьяный парень.
Сегодня ночью на проспекте Мира возле Советского исполкома произошла авария. Как пишут в соцсетях, ДТП произошло около половины шестого утра.
Автомобиль ВАЗ, по всей видимости, «девяносто девятая», перевернулся и оказался лежащим на крыше.
Как сообщают в соцсетях, автомобиль влетел в угол бетонного ограждения. Со слов очевидцев, в машине было двое парней, которые были пьяны. На фотографии видно машину «скорой помощи», не исключено, что омичам потребовалась медицинская помощь.
Официальной информации от правоохранителей пока нет.