Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США дали россиянам 180 дней для выбора: за или против Путина -СМИ
7 неловких вопросов сексологу
В штабе Собчак прокомментировали освистание ведущей на митинге
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россия не дала Украине превратить Ту-160 в "болты и гайки" - СМИ
Задорнов обратился к фанатам в последнем письме
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе появились на публике
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
«Правый сектор» заявил, что всех националистов скоро убьют – СМИ
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13Густой смог окутал Дели
14:09 (мск), источник: Om1.ru

На проспекте Мира на большой скорости перевернулся автомобиль

Очевидцы утверждают, что за рулем был пьяный парень.

Сегодня ночью на проспекте Мира возле Советского исполкома произошла авария. Как пишут в соцсетях, ДТП произошло около половины шестого утра.

Автомобиль ВАЗ, по всей видимости, «девяносто девятая», перевернулся и оказался лежащим на крыше.

Как сообщают в соцсетях, автомобиль влетел в угол бетонного ограждения. Со слов очевидцев, в машине было двое парней, которые были пьяны. На фотографии видно машину «скорой помощи», не исключено, что омичам потребовалась медицинская помощь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официальной информации от правоохранителей пока нет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Омской области закончился карантин по африканской чуме свиней
Омский боец Шлеменко подал апелляцию на результат боя с Мусаси, требуя присудить себе победу
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
СМИ рассказали о предсмертной записке Бориса Ноткина
Тело российского моряка обнаружено на грузовом судне в Японии
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду
СМИ узнали о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в РФ
В Приморском крае появится филиал лагеря «Артек»
Жильцы разрушенного в Ижевске дома вернулись в квартиры
Спорт
Новая история «Лужников» началась с Месси и рекорда посещаемости Товарищеский матч между сборными России и Аргентины стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, длившейся с осени 2013 года и приуроченной к ЧМ по футболу
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь