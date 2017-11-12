На проспекте Мира на большой скорости перевернулся автомобиль

Сегодня ночью на проспекте Мира возле Советского исполкома произошла авария. Как пишут в соцсетях, ДТП произошло около половины шестого утра.



Автомобиль ВАЗ, по всей видимости, «девяносто девятая», перевернулся и оказался лежащим на крыше.

Как сообщают в соцсетях, автомобиль влетел в угол бетонного ограждения. Со слов очевидцев, в машине было двое парней, которые были пьяны. На фотографии видно машину «скорой помощи», не исключено, что омичам потребовалась медицинская помощь.

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