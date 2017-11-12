Полицейские не дали мужчине сжечь себя на привокзальной площади в Сочи

Полицейские не дали мужчине сжечь себя на привокзальной площади в Сочи

12 ноября около 11 часов утра на площади у адлерского железнодорожного вокзала был задержан мужчина, который облил себя бензином и пытался поджечь.