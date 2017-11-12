Полицейские не дали мужчине сжечь себя на привокзальной площади в Сочи
12 ноября около 11 часов утра на площади у адлерского железнодорожного вокзала был задержан мужчина, который облил себя бензином и пытался поджечь.
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12 ноября около 11 часов утра на площади у адлерского железнодорожного вокзала был задержан мужчина, который облил себя бензином и пытался поджечь.
Мужчину успели остановить сотрудники транспортной полиции, сообщает издание «Юг Times», ссылаясь на Управление на транспорте МВД РФ по ЮФО.
Личность задержанного и обстоятельства инцидента устанавливаются.