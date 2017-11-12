«Нива» провалилась под лед на Лене в Киренском районе Иркутской области
Сотрудники МЧС работали на месте происшествия.
Сотрудники МЧС работали на месте происшествия.
Автомобиль «Нива» ушел под лед на реке Лене в Киренском районе Иркутской области накануне, 11 ноября. По предварительной информации, никто не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Водителя машины привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Напомним, что пешие ледовые переправы на реках Лене и Киренге в Иркутской области откроются почти на месяц позже по сравнению с прошлым годом. В 2017-м