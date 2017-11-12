Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
7 неловких вопросов сексологу
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Пойдем на дно, но «Газпрому» не сдадимся: соцсети высмеяли Литву
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
Как Дрю Бэрримор выглядит без макияжа
Поклонники раскритиковали новую фотосессию Валерии
«Правый сектор» заявил, что всех националистов скоро убьют – СМИ
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
В России хотят запустить «деревянную» ипотеку
Общежития в моде: как живут в Кремниевой долине
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
19:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Нива» провалилась под лед на Лене в Киренском районе Иркутской области

Сотрудники МЧС работали на месте происшествия.

Автомобиль «Нива» ушел под лед на реке Лене в Киренском районе Иркутской области накануне, 11 ноября. По предварительной информации, никто не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Водителя машины привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Напомним, что пешие ледовые переправы на реках Лене и Киренге в Иркутской области откроются почти на месяц позже по сравнению с прошлым годом. В 2017-м из-за теплой осени оборудовать такие переходы пока не представляется возможным. При благоприятных метеорологических условиях со стабильно низкими температурами и толщиной льда не менее 15 см на реке Лене переправу запустят в третьей декаде ноября, на Киренге — в начале декабря.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Два самоходных снегоуборочных поезда пополнили парк спецтехники ВСЖД
Сергей Левченко вручил губернатору префектуры Исикава знак "80-летие Иркутской области"
Песков: Встреча Путина и Трампа не состоялась из-за американцев
Сборная России победила команду Чехии на Кубке Карьяла
ИГ вернуло контроль над городом Абу-Кемаль
«Это будет полный провал»: Родченков передал МОК новые данные
Военнослужащий РФ погиб во время рыбалки в Казахстане
В Приморском крае появится филиал лагеря «Артек»
В Британии отметили День памяти павших в двух мировых войнах
Спорт
Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла Михаил Григоренко оформил хет-трик и помог разбить Чехию
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь