«Нива» провалилась под лед на Лене в Киренском районе Иркутской области

Автомобиль «Нива» ушел под лед на реке Лене в Киренском районе Иркутской области накануне, 11 ноября. По предварительной информации, никто не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Водителя машины привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Напомним, что пешие ледовые переправы на реках Лене и Киренге в Иркутской области откроются почти на месяц позже по сравнению с прошлым годом. В 2017-м из-за теплой осени оборудовать такие переходы пока не представляется возможным. При благоприятных метеорологических условиях со стабильно низкими температурами и толщиной льда не менее 15 см на реке Лене переправу запустят в третьей декаде ноября, на Киренге — в начале декабря.