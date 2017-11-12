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15:01 (мск), источник: Publika.md

Семь человек, включая троих детей, пострадали при пожаре во Флорештах

Пожар вспыхнул минувшей ночью на первом этаже многоквартирного дома во Флорештах.

Источник: Publika.md

Пострадали семь человек, в том числе трое детей.

Их госпитализировали с отравлением угарным газом. На место происшествия прибыло два пожарных расчёта. Спасатели эвакуировали 80 жильцов.

Причины возгорания выясняются.

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