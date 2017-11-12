Семь человек, включая троих детей, пострадали при пожаре во Флорештах
Пожар вспыхнул минувшей ночью на первом этаже многоквартирного дома во Флорештах.
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Пожар вспыхнул минувшей ночью на первом этаже многоквартирного дома во Флорештах.
Пострадали семь человек, в том числе трое детей.
Их госпитализировали с отравлением угарным газом. На место происшествия прибыло два пожарных расчёта. Спасатели эвакуировали 80 жильцов.
Причины возгорания выясняются.