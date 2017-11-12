Merсedes и ВАЗ столкнулись на трассе под Воронежем: один человек погиб
Авария произошла в Новоусманском районе.
Авария произошла в Новоусманском районе.
Автомобиль
ДТП произошло на 526 км федеральной автотрассы в 01:50 воскресенья. Водитель иномарки, 51-летний житель Тверской области, направлялся из Ростовской области в сторону Москвы. Он столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем ВАЗ.
От полученных травм водитель ВАЗа, житель Эртильского района, скончался на месте ДТП. По факту аварии полиция проводит проверку.
Накануне на трассе М-4 «Дон» в 23:30 на 636 км произошло смертельное ДТП. Неизвестный на автомобиле сбил в Бобровском районе 28-летнего жителя Ростовской области. Пешеход скончался до приезда врачей. Водитель с места происшествия скрылся.