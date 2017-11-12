Merсedes и ВАЗ столкнулись на трассе под Воронежем: один человек погиб

Источник: РИА "Воронеж"

Автомобиль Merсedes-Benz и ВАЗ-2107 столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе. Погиб 30-летний житель Эртильского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону в воскресенье, 12 ноября.

ДТП произошло на 526 км федеральной автотрассы в 01:50 воскресенья. Водитель иномарки, 51-летний житель Тверской области, направлялся из Ростовской области в сторону Москвы. Он столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем ВАЗ.

От полученных травм водитель ВАЗа, житель Эртильского района, скончался на месте ДТП. По факту аварии полиция проводит проверку.