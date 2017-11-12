Курьера по доставке пиццы обокрали в Москве

Источник: Reuters

РИАМО — 12 ноя. Полицейские задержали в Москве неработающего молодого человека, который отобрал товар у разносчика пиццы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 11 ноября в 04:59 на службу «02» от курьера 1988 года рождения поступило сообщение о разбое по адресу: Рижская площадь, дом № 9А, строение 2.

Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 04:50 по указанному адресу неизвестный, угрожая гражданину предметом, похожим на нож, открыто похитил у него товар — пиццу, затем скрылся.

Он уточнил, что материальный ущерб составил 2,5 тысячи рублей.