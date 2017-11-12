В Новокуйбышевске мужчина увидел в глазок, как вскрывают его дверь

В Новокуйбышевске хозяин квартиры в глазок увидел вора, который вскрывает его дверь. Хозяин квартиры находился дома, когда услышал подозрительный шум в подъезде. Мужчина подошёл к двери, посмотрел в глазок — и увидел, как неизвестный мужчина пытается её вскрыть, сообщает citytraffic.ru.