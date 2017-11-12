Севастополец украл 108 тыс руб с карточки своей сожительницы

Источник: РИА "Новости"

О краже заявила 45-летняя жительница Севастополя. По ее словам, с ее банковской карточки пропало 108 тыс рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за грабеж сожитель потерпевшей.

Как уточнили в пресс-службе, после совместного распития спиртных напитков женщина уснула, а ее сожитель, воспользовавшись моментом, похитил банковскую карту, с которой снял деньги.