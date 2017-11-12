Севастополец украл 108 тыс руб с карточки своей сожительницы
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Сотрудники севастопольской полиции задержали злоумышленника, которого подозревают в краже 108 тыс рублей с банковской карты. Об этом сообщает
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Сотрудники севастопольской полиции задержали злоумышленника, которого подозревают в краже 108 тыс рублей с банковской карты. Об этом сообщает
О краже заявила 45-летняя жительница Севастополя. По ее словам, с ее банковской карточки пропало 108 тыс рублей. В ходе
Как уточнили в
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.