Из тольяттинского магазина игрушек похитили два вертолета
Полицейские задержали в Тольятти безработного 24-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении магазина, сообщает
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Полицейские задержали в Тольятти безработного 24-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении магазина, сообщает
Кассир торговой точки на ул. Мичурина сообщил, что посетитель унес с прилавка два электронных вертолета общей стоимостью 1600 рублей.
Подозреваемый, уже имеющий судимость за кражу, полностью признал вину. В отношении него возбудили уголовное дело.