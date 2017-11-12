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19:07 (мск), источник: Volga News

Из тольяттинского магазина игрушек похитили два вертолета

Полицейские задержали в Тольятти безработного 24-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Источник: Reuters

Кассир торговой точки на ул. Мичурина сообщил, что посетитель унес с прилавка два электронных вертолета общей стоимостью 1600 рублей.

Подозреваемый, уже имеющий судимость за кражу, полностью признал вину. В отношении него возбудили уголовное дело.

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