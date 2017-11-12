В Приволжском районе остановили пьяным лишенного прав водителя
В Приволжском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя, сообщает
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В Приволжском районе инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя, сообщает
42-летнего автомобилиста, управлявшего «семеркой», остановили за нарушение ПДД. От водителя исходил резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина употреблял алкоголь.
Также выяснилось, что раньше автомобилиста уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Тогда его оштрафовали и лишили водительских прав.