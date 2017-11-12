Пьяная драка со знакомым закончилась для самарца уголовным делом
В Самаре 39-летнего ранее судимого местного жителя задержали после пьяной драки со знакомым, сообщает
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В Самаре 39-летнего ранее судимого местного жителя задержали после пьяной драки со знакомым, сообщает
По версии правоохранителей, во время распития спиртного он поссорился с 42-летним знакомым и избил его. Пострадавший обратился в больницу через несколько дней. Врачи установили, что он получил тяжкие травмы.
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.