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19:10 (мск), источник: Volga News

Пьяная драка со знакомым закончилась для самарца уголовным делом

В Самаре 39-летнего ранее судимого местного жителя задержали после пьяной драки со знакомым, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, во время распития спиртного он поссорился с 42-летним знакомым и избил его. Пострадавший обратился в больницу через несколько дней. Врачи установили, что он получил тяжкие травмы.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

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