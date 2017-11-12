Тело российского военнослужащего обнаружили в Карагандинской области Казахстана

АСТАНА, 12 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий российской войсковой части, дислоцированной в городе Приозерске Карагандинской области Казахстана, погиб во время рыбалки. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

«Ночью 11 ноября проводились поисково-спасательные работы в 150 километрах от города Приозерск. Шесть спасателей, пять человек местного населения, 15 сотрудников войсковой части РФ N03080, дислоцированной в Приозерске, проводили поиски двух граждан Российской Федерации 1981 и 1985 годов рождения, которые выехали на рыбалку и не вернулись», — информировали в департаменте.