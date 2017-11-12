Тело российского военнослужащего обнаружили в Карагандинской области Казахстана
По данным МЧС региона, служащий войсковой части в городе Приозерске погиб во время рыбалки.
По данным МЧС региона, служащий войсковой части в городе Приозерске погиб во время рыбалки.
АСТАНА, 12 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий российской войсковой части, дислоцированной в городе Приозерске Карагандинской области Казахстана, погиб во время рыбалки. Об этом в воскресенье сообщили в
«Ночью 11 ноября проводились
По данным ведомства, оба пропавших были российскими военнослужащими. «В 03:48 местного времени (00:48 мск) тело одного было обнаружено местным населением. Поиски второго человека продолжаются», — уточнили в