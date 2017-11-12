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17:00 (мск), источник: ТАСС

Тело российского военнослужащего обнаружили в Карагандинской области Казахстана

По данным МЧС региона, служащий войсковой части в городе Приозерске погиб во время рыбалки.

АСТАНА, 12 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий российской войсковой части, дислоцированной в городе Приозерске Карагандинской области Казахстана, погиб во время рыбалки. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

«Ночью 11 ноября проводились поисково-спасательные работы в 150 километрах от города Приозерск. Шесть спасателей, пять человек местного населения, 15 сотрудников войсковой части РФ N03080, дислоцированной в Приозерске, проводили поиски двух граждан Российской Федерации 1981 и 1985 годов рождения, которые выехали на рыбалку и не вернулись», — информировали в департаменте.

По данным ведомства, оба пропавших были российскими военнослужащими. «В 03:48 местного времени (00:48 мск) тело одного было обнаружено местным населением. Поиски второго человека продолжаются», — уточнили в пресс-службе.

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