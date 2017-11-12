На западе Москвы маршрутка столкнулась с внедорожником
Как сообщает источник, пострадали 9 человек, среди них — двое детей.
Как сообщает источник, пострадали 9 человек, среди них — двое детей.
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Маршрутка опрокинулась, столкнувшись с внедорожником на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в
«Около дома 31 на улице Обручева произошло столкновение внедорожника с маршрутным такси. В результате столкновения микроавтобус опрокинулся набок», — сообщили в ведомстве.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек», — сказал источник в экстренных службах.
Пострадавших осматривают врачи бригад Центра экстренной медицинской помощи, на месте находится вертолет Московского авиациацентра для эвакуации.
В настоящее время движение по улице Обручева полностью перекрыто.
По данным ГИБДД Москвы, маршрутка столкнулась с внедорожником Mercedes. В то же время, по данным источника в правоохранительных органах, в ДТП участвовали три автомобиля.