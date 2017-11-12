В Новосибирске пассажир такси заставил водителя заплатить за свою поездку
Полиция возбудила уголовное дело.
Полиция возбудила уголовное дело.
В Новосибирске пассажир такси, выходя из салона, прихватил сотовый телефон водителя. Таким образом, данный рейс обошелся в 10 тыс. рублей. Только заплатил за удовольствие заказчика — исполнитель.
«В ходе
Потребительские новаторства со сменой ролей потребителя и заказчика полиция не оценила. В правоохранительных органах к идеям мужчины подошли классически. И теперь импровизированная гастроль человека из пригородного поселка рассматривают сквозь призму Уголовного Кодекса РФ. И высветилась ч.1 ст. 161 (Грабеж). Похищенное изъято. Проводится расследование.