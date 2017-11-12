В Новосибирске пассажир такси заставил водителя заплатить за свою поездку

В Новосибирске пассажир такси, выходя из салона, прихватил сотовый телефон водителя. Таким образом, данный рейс обошелся в 10 тыс. рублей. Только заплатил за удовольствие заказчика — исполнитель.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления — ранее не судимый 25-летний житель поселка Красный Яр Новосибирского района», — рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.