Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Умер 37-летний замглавы "дочки" "Газпрома" Сергей Филь
Очевидец рассказал об обрушении склона около резиденции Путина
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
В Германии официально признали третий пол: что это значит?Конституционный суд постановил официально признать гендерно-нейтральную норму в виде третьего пола.
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила страшный диагноз
СМИ: Ту-160 чуть не превратился в украинские болты
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Голливуде (фото)
Жена Никиты Преснякова снялась в яркой фотосессии
«Правый сектор» заявил, что всех националистов скоро убьют – СМИ
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Усыпальница у Кремлевской стены
18:17 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пассажир такси заставил водителя заплатить за свою поездку

Полиция возбудила уголовное дело.

В Новосибирске пассажир такси, выходя из салона, прихватил сотовый телефон водителя. Таким образом, данный рейс обошелся в 10 тыс. рублей. Только заплатил за удовольствие заказчика — исполнитель.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления — ранее не судимый 25-летний житель поселка Красный Яр Новосибирского района», — рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Потребительские новаторства со сменой ролей потребителя и заказчика полиция не оценила. В правоохранительных органах к идеям мужчины подошли классически. И теперь импровизированная гастроль человека из пригородного поселка рассматривают сквозь призму Уголовного Кодекса РФ. И высветилась ч.1 ст. 161 (Грабеж). Похищенное изъято. Проводится расследование.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Девочка из «стеклянного шара». Как бабушка вернула жизнь внучке с аутизмом
Песков: Встреча Путина и Трампа не состоялась из-за американцев
Сборная России победила команду Чехии на Кубке Карьяла
РФ и ОАЭ обсудили создание пассажирского самолета на базе МС-21
Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли РФ в выборах США
Военнослужащий РФ погиб во время рыбалки в Казахстане
В Приморском крае появится филиал лагеря «Артек»
Жильцы разрушенного в Ижевске дома вернулись в квартиры
Спорт
Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла Михаил Григоренко оформил хет-трик и помог разбить Чехию
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь