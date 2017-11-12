В Петербурге тушат пожар на территории НПО «Импульс»

О пожаре на «Импульсе» «Фонтанке» сообщили читатели. В городском ГУ МЧС нашему изданию подтвердили, что с половины пятого вечера пожарные ликвидируют возгорание на Киришской, дом 2. Из помещений эвакуировали персонал. Подробности происшествия уточняются.

Согласно информации из открытых источников, часть помещений НПО по этому адресу сдана другим организациям.