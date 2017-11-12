В Петербурге тушат пожар на территории НПО «Импульс»
Сотрудники МЧС работают на предприятии «Импульс» в Калининском районе Петербурга днем 12 ноября.
Сотрудники МЧС работают на предприятии «Импульс» в Калининском районе Петербурга днем 12 ноября.
О пожаре на «Импульсе» «Фонтанке» сообщили читатели. В городском ГУ МЧС нашему изданию подтвердили, что с половины пятого вечера пожарные ликвидируют возгорание на Киришской, дом 2. Из помещений эвакуировали персонал. Подробности происшествия уточняются.
Согласно информации из открытых источников, часть помещений НПО по этому адресу сдана другим организациям.
НПО «Импульс» работает в Петербурге с 1950 года. Предприятие конструирует автоматизированные системы управления, в частности для подготовки и пуска ракет.