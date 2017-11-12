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19:23 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородец-бейсджампер Валерий Розов погиб в Непале 11 ноября

Нижегородец-бейсджампер Валерий Розов погиб в Непале 11 ноября. Об этом сообщается на сайте Федерации альпинизма РФ.

Источник: Reuters

Согласно информации с сайта, 11 ноября в Гималаях, в районе вершины Ама-Даблам спортсмен Валерий Розов погиб во время BASE-прыжка. Валерий совершал восхождение в рамках экспедиции «АльпИндустрия» под руководством МСМК Сергея Ковалева. В процессе акклиматизации он совершил первый прыжок с Ама-Даблам с высоты 6000 метров. После восхождения был запланирован второй прыжок.

О гибели спортсмена сообщил руководитель экспедиции. К месту трагедии вылетел вертолет. В результате осмотра места гибели тело Валерия было обнаружено в трещине, 12 ноября на место выдвинулся спасательный отряд. Тело Розова было извлечено из трещины и доставлено в госпиталь Катманду. 13 ноября в 09:00 погибший будет отправлен в Москву.

СПРАВКА

Валерий Розов родился 26 декабря 1964 года в Нижнем Новогороде. Жил и тренировался в Москве. Занимался бейсджампингом, парашютизмом, полетами в вингсьюте, альпинизмом. Мастер спорта по альпинизму, двухкратный чемпион X-Games по скай-серфингу. Совершил BASE-прыжок с самой большой высоты над уровнем моря (7700 метров, Чо-Ойю). Является первым человеком, прыгнувшим с парашютом в кратер действующего вулкана (Камчатка). Также совершал прыжок с одной из самых сложных гор Антарктики — Ульветанны, высотой 2931 метр и вингсьют-перелет через Татарский пролив, отделяющий остров Сахалин от материка Евразии.

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