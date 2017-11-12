Нижегородец-бейсджампер Валерий Розов погиб в Непале 11 ноября

Источник: Reuters

Согласно информации с сайта, 11 ноября в Гималаях, в районе вершины Ама-Даблам спортсмен Валерий Розов погиб во время BASE-прыжка. Валерий совершал восхождение в рамках экспедиции «АльпИндустрия» под руководством МСМК Сергея Ковалева. В процессе акклиматизации он совершил первый прыжок с Ама-Даблам с высоты 6000 метров. После восхождения был запланирован второй прыжок.

О гибели спортсмена сообщил руководитель экспедиции. К месту трагедии вылетел вертолет. В результате осмотра места гибели тело Валерия было обнаружено в трещине, 12 ноября на место выдвинулся спасательный отряд. Тело Розова было извлечено из трещины и доставлено в госпиталь Катманду. 13 ноября в 09:00 погибший будет отправлен в Москву.

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