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20:17 (мск), источник: Фонтанка

На Киришской горело офисное здание

Пожар в офисном здании на территории предприятия «Импульс» в Калининском районе Петербурга потушили вечером 12 ноября. НПО сдаёт помещения в аренду другим организациям.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского управления МЧС, огонь разгорелся на 5 этаже в одном из офисов дома 2 по Киришской улице. Пламя охватило 50 квадратных метров. Из здания эвакуировали людей.

К половине шестого вечера пожар локализовали. Сейчас помещения проветриваются, так как было сильное задымление. О пострадавших не сообщается.

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