На Киришской горело офисное здание
Пожар в офисном здании на территории предприятия «Импульс» в Калининском районе Петербурга потушили вечером 12 ноября. НПО сдаёт помещения в аренду другим организациям.
Пожар в офисном здании на территории предприятия «Импульс» в Калининском районе Петербурга потушили вечером 12 ноября. НПО сдаёт помещения в аренду другим организациям.
Как сообщили «Фонтанке» в
К половине шестого вечера пожар локализовали. Сейчас помещения проветриваются, так как было сильное задымление. О пострадавших не сообщается.