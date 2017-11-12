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18:39 (мск), источник: Kazinform

Суд взыскал компенсацию с чиновников за смерть людей при паводках в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Два миллиона тенге отсудила жительница села Кокпекты в Карагандинской области у экс-акима села и бывшего начальника отдела по ЧС Бухаржырауского района за смерть при паводках ее отца и сестры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: AP 2017

Как заявила в Казыбекбийском районном суде № 2 Караганды истица, разрушительный паводок, унесший жизнь пятерых жителей Кокпекты и погубивший более 300 голов скота, произошел в ночь на 31 марта 2014 года. В полночь, когда жители спали, прорвало плотину Кокпектинская, в результате чего потоки воды с глыбами льда затопили село высотой в два метра. Пятеро жителей не успели подняться на чердак — они утонули.

Произошел падеж более 300 голов скота — овец, коров, кур, собак, кошек. Несколько домов полностью разрушились паводками. Были признаны аварийными 300 домов.

Среди пятерых погибших были пенсионер 1924 года рождения и его дочь 1963 года рождения. Выжившая при паводках дочь погибшего пенсионера подала иск в суд, требуя пять миллионов тенге морального ущерба с пятерых — экс-акима села Кокпекты Бакытжана Смаилова, экс-начальника отдела по ЧС Бухаржырауского района Ришата Жантуликова, а также с учредителя ТОО «Табигат XXI» Владимира Крючкова, который арендовал плотину, департамента по ЧС Карагандинской области и акимата Бухаржырауского района. Также женщина требовала компенсацию и за материальный ущерб, который был ей причинен в результате обрушения дома по улице Заречная. Ущерб истица оценила в 2 миллиона 237 тысяч тенге.

Однако в суде ответчики заявили, что материальный ущерб за разрушенный дом ей уже был выплачен. Согласно протоколов попечительного совета общественного фонда, сельчанке на проведение ремонтных работ жилья была выделена 801 тысяча 100 тенге.

Кроме того, в суде выяснилось, что женщина ранее построила в Кокпекты дом, который не пострадал от паводков. Соответственно, вопрос об отсутствии жилья не стоит.

Судья Казыбекбийского районного суда № 2 Караганды Мира Баянкенова обязала выплатить компенсацию за моральные страдания лишь двоих ответчиков — экс-акима села Кокпекты Бакытжана Смаилова и бывшего начальника отдела по ЧС Бухаржырауского района Ришата Жантуликова. Сумму морального вреда суд занизил с 5 до 2 миллионов тенге, мотивировав это тем, что в первые дни после трагедии учредитель ТОО «Табигат XXI» Владимир Крючков выдал этой семье два миллиона тенге — по миллиону за отца и сестру. Всего Крючков выплатил пять миллионов тенге семьям пяти утонувших.

«Суд решил: с Жантуликова Ришата Собержановича и Смаилова Бакытжана Имантусуповича в пользу истицы взыскать моральный вред в солидарном порядке в размере 2 миллионов тенге. В удовлетворении исковых требований к другим ответчикам отказать. В удовлетворении иска о возмещении материального ущерба — отказать в полном объеме», — огласила решение судья Мира Баянкенова.

Напомним, разрушительный паводок в селе Кокпекты произоешел в полночь 31 марта 2014 года. Пять человек утонули, произошел падеж более 300 голов скота. Были признаны аварийными 300 домов, включая несколько домов, полностью разрушившихся сильным потоком воды.

Прокуратура Карагандинской области привлекла к ответственности троих лиц — экс-акима села Кокпекты Бакытжана Смаилова, экс-начальника отдела по ЧС Бухаржырауского района Ришата Жантуликова, а также с учредителя ТОО «Табигат XXI» Владимира Крючкова.

Приговором Бухар-Жырауского районного суда Карагандинской области 20 июня 2016 года Владимир Крючков был признан виновным по статье 228 и статье 245 УК и приговорен к 3 годам реального лишения свободы.

Бывший аким села Бакытжан Смаилов и бывший начальник отдела по ЧС района Ришат Жантуликов признаны виновными по статье 316 УК, но освобождены при причине истечения срока давности за совершенное неумышленное преступление.

Виновность Жантуликова и Смаилова выразилась в недобросовестном и небрежном отношении к службе, что повлекло прорыв дамбы и гибель людей. Крючков признан виновным в том, что являясь управленцем в коммерческой организации, не привел дамбу в надлежащее состояние, что повлекло прорыв плотины, затопление села, разрушение жилых домов, гибель людей.

Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда 26 сентября 2016 года изменила приговор Крючкову — по статье 245 УК дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Три года реального лишения свободы были заменены на два года ограничения свободы.

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