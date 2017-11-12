Суд взыскал компенсацию с чиновников за смерть людей при паводках в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Два миллиона тенге отсудила жительница села Кокпекты в Карагандинской области у
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Два миллиона тенге отсудила жительница села Кокпекты в Карагандинской области у
Как заявила в Казыбекбийском районном суде № 2 Караганды истица, разрушительный паводок, унесший жизнь пятерых жителей Кокпекты и погубивший более 300 голов скота, произошел в ночь на 31 марта 2014 года. В полночь, когда жители спали, прорвало плотину Кокпектинская, в результате чего потоки воды с глыбами льда затопили село высотой в два метра. Пятеро жителей не успели подняться на чердак — они утонули.
Произошел падеж более 300 голов скота — овец, коров, кур, собак, кошек. Несколько домов полностью разрушились паводками. Были признаны аварийными 300 домов.
Среди пятерых погибших были пенсионер 1924 года рождения и его дочь 1963 года рождения. Выжившая при паводках дочь погибшего пенсионера подала иск в суд, требуя пять миллионов тенге морального ущерба с пятерых —
Однако в суде ответчики заявили, что материальный ущерб за разрушенный дом ей уже был выплачен. Согласно протоколов попечительного совета общественного фонда, сельчанке на проведение ремонтных работ жилья была выделена 801 тысяча 100 тенге.
Кроме того, в суде выяснилось, что женщина ранее построила в Кокпекты дом, который не пострадал от паводков. Соответственно, вопрос об отсутствии жилья не стоит.
Судья Казыбекбийского районного суда № 2 Караганды Мира Баянкенова обязала выплатить компенсацию за моральные страдания лишь двоих ответчиков —
«Суд решил: с Жантуликова Ришата Собержановича и Смаилова Бакытжана Имантусуповича в пользу истицы взыскать моральный вред в солидарном порядке в размере 2 миллионов тенге. В удовлетворении исковых требований к другим ответчикам отказать. В удовлетворении иска о возмещении материального ущерба — отказать в полном объеме», — огласила решение судья Мира Баянкенова.
Напомним, разрушительный паводок в селе Кокпекты произоешел в полночь 31 марта 2014 года. Пять человек утонули, произошел падеж более 300 голов скота. Были признаны аварийными 300 домов, включая несколько домов, полностью разрушившихся сильным потоком воды.
Прокуратура Карагандинской области привлекла к ответственности троих лиц —
Приговором
Бывший аким села Бакытжан Смаилов и бывший начальник отдела по ЧС района Ришат Жантуликов признаны виновными по статье 316 УК, но освобождены при причине истечения срока давности за совершенное неумышленное преступление.
Виновность Жантуликова и Смаилова выразилась в недобросовестном и небрежном отношении к службе, что повлекло прорыв дамбы и гибель людей. Крючков признан виновным в том, что являясь управленцем в коммерческой организации, не привел дамбу в надлежащее состояние, что повлекло прорыв плотины, затопление села, разрушение жилых домов, гибель людей.
Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда 26 сентября 2016 года изменила приговор Крючкову — по статье 245 УК дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Три года реального лишения свободы были заменены на два года ограничения свободы.