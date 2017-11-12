В Волгограде двое саратовских полицейских устроили дебош в ночном клубе

Некоторые СМИ ранее сообщили, что двое полицейских из Саратова отдыхали в стриптиз-клубе в Волгограде всю ночь, а когда под утро им принесли счет, устроили скандал, посчитав сумму в нем слишком большой. Сотрудники клуба вызвали работников частного охранного предприятия, а те в свою очередь — местных полицейских.