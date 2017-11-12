В Волгограде двое саратовских полицейских устроили дебош в ночном клубе

Некоторые СМИ ранее сообщили, что двое полицейских из Саратова отдыхали в стриптиз-клубе в Волгограде всю ночь, а когда под утро им принесли счет, устроили скандал, посчитав сумму в нем слишком большой. Сотрудники клуба вызвали работников частного охранного предприятия, а те в свою очередь — местных полицейских.
«Прошлой ночью два сотрудника саратовской полиции, находясь в одном из развлекательных заведений города Волгограда во внеслужебное время, нарушили общественный порядок. По данному факту руководством ГУ МВД России по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — говорится в сообщении.