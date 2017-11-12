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19:11 (мск), источник: РИА Новости

В Волгограде двое саратовских полицейских устроили дебош в ночном клубе

САРАТОВ, 12 ноя — РИА Новости. Двое саратовских полицейских в ночь на воскресенье нарушили общественный порядок в развлекательном заведении в Волгограде, за что им может грозить увольнение, сообщила пресс-служба главка МВД по Саратовской области.

Источник: РИА Новости

Некоторые СМИ ранее сообщили, что двое полицейских из Саратова отдыхали в стриптиз-клубе в Волгограде всю ночь, а когда под утро им принесли счет, устроили скандал, посчитав сумму в нем слишком большой. Сотрудники клуба вызвали работников частного охранного предприятия, а те в свою очередь — местных полицейских.

«Прошлой ночью два сотрудника саратовской полиции, находясь в одном из развлекательных заведений города Волгограда во внеслужебное время, нарушили общественный порядок. По данному факту руководством ГУ МВД России по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — говорится в сообщении.

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