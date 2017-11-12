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19:13 (мск), источник: Клопс.ru

В Балтийске в результате падения с крыши погибла 74-летняя женщина

В субботу, 11 ноября, в Балтийске с крыши упала пожилая женщина. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

После падения с крыши 9-этажного дома на ул. Садовой 74-летняя пенсионерка скончалась. На место происшествия выезжал следователь.

«В ходе осмотра места происшествия на теле женщины были обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по её результатам будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

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