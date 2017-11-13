Недавно вышедшего на свободу жителя Кинеля подозревают в ограблении отца

Мужчина рассказал, что накануне его сын выпивал со знакомым. Когда деньги закончились, собутыльник дал ныне подозреваемому свой мобильник, чтобы тот заложил его в ломбард, а на вырученные деньги они бы продолжили застолье. Но в ломбарде отказались принять гаджет.

Тогда сын потерпевшего отправился домой, чтобы взять у отца в долг 500 рублей. Мужчина отказал ему и высказал недовольство пристрастием родственника к спиртному. Сын, разозлившись, не стал выслушивать отца, забрал деньги и уехал.

Кроме того, потерпевший пояснил, что его сын за две недели до этого освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.