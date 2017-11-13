Недавно вышедшего на свободу жителя Кинеля подозревают в ограблении отца
Пожилой житель пос. Алексеевка, расположенного в Кинеле, сообщил в полицию, что его ограбил сын, сообщает
Пожилой житель пос. Алексеевка, расположенного в Кинеле, сообщил в полицию, что его ограбил сын, сообщает
Мужчина рассказал, что накануне его сын выпивал со знакомым. Когда деньги закончились, собутыльник дал ныне подозреваемому свой мобильник, чтобы тот заложил его в ломбард, а на вырученные деньги они бы продолжили застолье. Но в ломбарде отказались принять гаджет.
Тогда сын потерпевшего отправился домой, чтобы взять у отца в долг 500 рублей. Мужчина отказал ему и высказал недовольство пристрастием родственника к спиртному. Сын, разозлившись, не стал выслушивать отца, забрал деньги и уехал.
Кроме того, потерпевший пояснил, что его сын за две недели до этого освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».