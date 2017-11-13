У самарца пытались отобрать на улице документы и деньги

Инцидент произошел у дома на ул. Мичурина. Неизвестный пытался отобрать у 61-летнего потерпевшего документы и мобильный телефон.

Подозреваемого по горячим следам задержал экипаж ППС. Во время опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что ему очень нужны были деньги. По статье «Покушение на грабеж» возбуждено уголовное дело.