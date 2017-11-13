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09:04 (мск), источник: Volga News

У самарца пытались отобрать на улице документы и деньги

В Самаре полицейские задержали безработного ранее судимого за разбой 49-летнего местного жителя. Его подозревают в попытке ограбить мужчину на улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел у дома на ул. Мичурина. Неизвестный пытался отобрать у 61-летнего потерпевшего документы и мобильный телефон.

Подозреваемого по горячим следам задержал экипаж ППС. Во время опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что ему очень нужны были деньги. По статье «Покушение на грабеж» возбуждено уголовное дело.

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