У самарца пытались отобрать на улице документы и деньги
В Самаре полицейские задержали безработного ранее судимого за разбой 49-летнего местного жителя. Его подозревают в попытке ограбить мужчину на улице. Об этом сообщает
В Самаре полицейские задержали безработного ранее судимого за разбой 49-летнего местного жителя. Его подозревают в попытке ограбить мужчину на улице. Об этом сообщает
Инцидент произошел у дома на ул. Мичурина. Неизвестный пытался отобрать у 61-летнего потерпевшего документы и мобильный телефон.
Подозреваемого по горячим следам задержал экипаж ППС. Во время опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что ему очень нужны были деньги. По статье «Покушение на грабеж» возбуждено уголовное дело.