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18:58 (мск), источник: Publika.md

В Глодянском районе преступники ограбили пять домов за несколько дней

В селе Фундурий Векь Глодянского за несколько дней было совершено пять ограблений. Преступник проникал в дома, когда хозяев не было дома, или ночью, когда они спали.

В основном он забирал деньги и ценные вещи.

Полиция возбудила уголовное дело.

«У нас на примете уже есть один подозреваемый. Мы выясняем все обстоятельства», — сообщила по телефону пресс-секретарь ИП Глодень Людмила Кондрат.

Если преступника поймают, ему грозит до четырёх лет тюрьмы.

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