В Глодянском районе преступники ограбили пять домов за несколько дней
В селе Фундурий Векь Глодянского за несколько дней было совершено пять ограблений. Преступник проникал в дома, когда хозяев не было дома, или ночью, когда они спали.
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В селе Фундурий Векь Глодянского за несколько дней было совершено пять ограблений. Преступник проникал в дома, когда хозяев не было дома, или ночью, когда они спали.
В основном он забирал деньги и ценные вещи.
Полиция возбудила уголовное дело.
«У нас на примете уже есть один подозреваемый. Мы выясняем все обстоятельства», — сообщила по телефону
Если преступника поймают, ему грозит до четырёх лет тюрьмы.