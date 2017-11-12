В Глодянском районе преступники ограбили пять домов за несколько дней

В Глодянском районе преступники ограбили пять домов за несколько дней

В селе Фундурий Векь Глодянского за несколько дней было совершено пять ограблений. Преступник проникал в дома, когда хозяев не было дома, или ночью, когда они спали.