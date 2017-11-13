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10:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области директор сельской школы сбил на машине брата с сестрой

Инцидент произошел в Таловском районе.

Источник: AP 2017

Директор Старотишанской школы Таловского района Геннадий Нехлюдов сбил на машине двух подростков, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» очевидцы происшествия. Информацию о ДТП подтвердили в «системе-112».

Авария произошла около 18:00 на улице Молодежная напротив Старотишанской школы. По словам очевидцев, директор школы ехал с ближним светом. Встречная машина ослепила его дальним светом, и, уходя от столкновения, он сбил двух человек. Предположительно, это были подростки 15−16 лет, двоюродные брат с сестрой.

Марка машины Геннадия Нехлюдова неизвестна. По словам местных жителей, директор алкоголь не употребляет. Информация о происшествии уточняется.

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