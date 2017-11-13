В Воронежской области директор сельской школы сбил на машине брата с сестрой
Инцидент произошел в Таловском районе.
Инцидент произошел в Таловском районе.
Директор Старотишанской школы Таловского района Геннадий Нехлюдов сбил на машине двух подростков, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» очевидцы происшествия. Информацию о ДТП подтвердили в «системе-112».
Авария произошла около 18:00 на улице Молодежная напротив Старотишанской школы. По словам очевидцев, директор школы ехал с ближним светом. Встречная машина ослепила его дальним светом, и, уходя от столкновения, он сбил двух человек. Предположительно, это были подростки 15−16 лет, двоюродные брат с сестрой.
Марка машины Геннадия Нехлюдова неизвестна. По словам местных жителей, директор алкоголь не употребляет. Информация о происшествии уточняется.