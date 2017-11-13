В Воронежской области директор сельской школы сбил на машине брата с сестрой

Авария произошла около 18:00 на улице Молодежная напротив Старотишанской школы. По словам очевидцев, директор школы ехал с ближним светом. Встречная машина ослепила его дальним светом, и, уходя от столкновения, он сбил двух человек. Предположительно, это были подростки 15−16 лет, двоюродные брат с сестрой.