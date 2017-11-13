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09:38 (мск), источник: РИА Новости

Источник: в Ростове-на-Дону проверят данные о пьяном судье, попавшем в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Ростовский областной суд проверит информацию из соцсетей и СМИ о якобы имевшем место участии пьяного судьи в ДТП в городе Азове, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В соцсетях ранее появилась информация, что попавший в ДТП водитель BMW X3 в Азове после аварии начал показывать удостоверение судьи Азовского суда, а затем отвёрткой открутил номера на своем автомобиле и заменил их на другие.

По информации из социальных сетей, водитель BMW был пьян. По данным некоторых местных СМИ, участником ДТП стал судья Азовского городского суда Александр Гудкин. Согласно официальному сайту Азовского городского суда, Гудкин был назначен судьей в 2005 году.

«Ростовский областной суд проверит появившуюся в социальных сетях информацию о ДТП в Азове с участием судьи местного суда», — заявил агентству источник.

В региональном управлении ГИБДД не стали раскрывать информацию об участниках ДТП, добавив, что проводят проверку по факту аварии. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Как отметили в ГИБДД, авария произошла в воскресенье в 6:30 утра мск в Азове. «По предварительным данным, водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем BMW Х3, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Kia Sportage под управлением женщины-водителя 1993 года рождения. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.

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