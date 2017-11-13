Источник: в Ростове-на-Дону проверят данные о пьяном судье, попавшем в ДТП

В соцсетях ранее появилась информация, что попавший в ДТП водитель BMW X3 в Азове после аварии начал показывать удостоверение судьи Азовского суда, а затем отвёрткой открутил номера на своем автомобиле и заменил их на другие.

По информации из социальных сетей, водитель BMW был пьян. По данным некоторых местных СМИ, участником ДТП стал судья Азовского городского суда Александр Гудкин. Согласно официальному сайту Азовского городского суда, Гудкин был назначен судьей в 2005 году.

«Ростовский областной суд проверит появившуюся в социальных сетях информацию о ДТП в Азове с участием судьи местного суда», — заявил агентству источник.

В региональном управлении ГИБДД не стали раскрывать информацию об участниках ДТП, добавив, что проводят проверку по факту аварии. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.