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20:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшего в Башкирии три месяца назад Ильдара Ибрагимова нашли мертвым

Мужчину обнаружили 12 ноября.

55-летний житель Башкирии Ильдар Ибрагимов пропал еще 26 августа: мужчина вышел в магазин в селе Дмитриевка, с тех пор его не видели ни родственники, ни друзья. Первым делом близкие обратились в полицию, позже к поискам подключились добровольцы. Его три месяца безуспешно разыскивали родные.

12 ноября тело мужчины обнаружили волонтеры. Мужчина погиб — коротко заключили поисковики. Причина и дата смерти не уточняются.

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