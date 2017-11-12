Пропавшего в Башкирии три месяца назад Ильдара Ибрагимова нашли мертвым
Мужчину обнаружили 12 ноября.
Мужчину обнаружили 12 ноября.
55-летний житель Башкирии Ильдар Ибрагимов пропал еще 26 августа: мужчина вышел в магазин в селе Дмитриевка, с тех пор его не видели ни родственники, ни друзья. Первым делом близкие обратились в полицию, позже к поискам подключились добровольцы. Его три месяца безуспешно разыскивали родные.
12 ноября тело мужчины обнаружили волонтеры. Мужчина погиб — коротко заключили поисковики. Причина и дата смерти не уточняются.