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22:08 (мск), источник: РБК

На границе Ирака и Ирана произошло мощное землетрясение

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на геологическую службу США, землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 103 километрах от иракского города Сулеймания, недалеко от иранской границы.

По данным AFP, очаг находился на глубине около 34 километров. Там магнитуду оценили в 7,2.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Речь идет о малонаселенной территории, где в 15 километрах от эпицентра проживают около 19 тысяч человек.

Метеорологическая служба Ирака оценила землетрясение в 6,5. Там указывалось, что толчки ощущались в том числе и в Багдаде.

В интернете появились видеозаписи очевидцев. Так, на одной из них, сделанной в Эрбиле (Иракский Курдистан), видно, что в одном из помещений во время толчков дрожали стекла и раскачивались люстры.

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