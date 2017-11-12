На границе Ирака и Ирана произошло мощное землетрясение
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на геологическую службу США, землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 103 километрах от иракского города Сулеймания, недалеко от иранской границы.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на геологическую службу США, землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 103 километрах от иракского города Сулеймания, недалеко от иранской границы.
По данным AFP, очаг находился на глубине около 34 километров. Там магнитуду оценили в 7,2.
Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Речь идет о малонаселенной территории, где в 15 километрах от эпицентра проживают около 19 тысяч человек.
Метеорологическая служба Ирака оценила землетрясение в 6,5. Там указывалось, что толчки ощущались в том числе и в Багдаде.
В интернете появились видеозаписи очевидцев. Так, на одной из них, сделанной в Эрбиле (Иракский Курдистан), видно, что в одном из помещений во время толчков дрожали стекла и раскачивались люстры.