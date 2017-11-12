На границе Ирака и Ирана произошло мощное землетрясение

По данным AFP, очаг находился на глубине около 34 километров. Там магнитуду оценили в 7,2.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Речь идет о малонаселенной территории, где в 15 километрах от эпицентра проживают около 19 тысяч человек.

Метеорологическая служба Ирака оценила землетрясение в 6,5. Там указывалось, что толчки ощущались в том числе и в Багдаде.