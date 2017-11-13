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08:40 (мск), источник: Новости Воронежа

В воронежском селе огонь дотла сжег дачный домик

Возгорание тушили десять человек.

Источник: Новости Воронежа

В 17:37 воскресенья, 12 ноября 2017 года, на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в селе Олень Колодезь, которое расположено в Каширском районе.

«К ликвидации возгорания привлекли десять человек и три единицы техники», — рассказали в МЧС. Обошлось без пострадавших.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. Огонь за это время успел дачный домик уничтожить. Теперь предстоит установить причину, по которой случилось возгорание.

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