В воронежском селе огонь дотла сжег дачный домик

Источник: Новости Воронежа

В 17:37 воскресенья, 12 ноября 2017 года, на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в селе Олень Колодезь, которое расположено в Каширском районе.

«К ликвидации возгорания привлекли десять человек и три единицы техники», — рассказали в МЧС. Обошлось без пострадавших.