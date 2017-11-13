В воронежском селе огонь дотла сжег дачный домик
Возгорание тушили десять человек.
Возгорание тушили десять человек.
В 17:37 воскресенья, 12 ноября 2017 года, на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в селе Олень Колодезь, которое расположено в Каширском районе.
«К ликвидации возгорания привлекли десять человек и три единицы техники», — рассказали в МЧС. Обошлось без пострадавших.
Пожар удалось оперативно ликвидировать. Огонь за это время успел дачный домик уничтожить. Теперь предстоит установить причину, по которой случилось возгорание.