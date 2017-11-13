Источник: в Иране число пострадавших от землетрясения достигло 138 человек
ТЕГЕРАН, 13 ноя — РИА Новости. Не менее 138 человек пострадали в результате землетрясения в Иране, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном полумесяце.
ТЕГЕРАН, 13 ноя — РИА Новости. Не менее 138 человек пострадали в результате землетрясения в Иране, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном полумесяце.
«Число раненых увеличилось до 138. Что касается погибших, то до сих пор никакого официального заявления на эту тему нет», — сообщил источник.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к