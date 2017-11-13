В иранском Керманшахе в результате землетрясения погибло шесть человек

«По предварительным оценкам, погибли шесть человек, ранены более 50 в результате землетрясения», — сообщил агентству Tasnim мэр иранского города Керманшах Хошанк Базонд.

По его словам, двое погибли в районе Касре-Ширин, четверо — в районе Азгала.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.