В иранском Керманшахе в результате землетрясения погибло шесть человек
ТЕГЕРАН, 12 ноя — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще более 50 пострадали в иранском городе Керманшах в результате землетрясения, сообщили местные власти.
ТЕГЕРАН, 12 ноя — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще более 50 пострадали в иранском городе Керманшах в результате землетрясения, сообщили местные власти.
«По предварительным оценкам, погибли шесть человек, ранены более 50 в результате землетрясения», — сообщил агентству Tasnim мэр иранского города Керманшах Хошанк Базонд.
По его словам, двое погибли в районе
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к
По данным источника РИА Новости, в Ираке жертвами землетрясения стали не менее двух человек, еще около 100 получили ранения.