Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака возросло до 60

По данным иранских СМИ, основной удар стихии пришелся на города Каср-э-Ширин, Илам, Керманшах на западе Ирана. Местное отделение Красного Полумесяца развернуло поисковые и спасательные операции в зоне бедствия, в район направлены дополнительные подразделения спасателей. По словам представителей региональных властей, люди обеспечены необходимыми продуктами и топливом. Стратегические объекты, в том числе нефтегазовая инфраструктура, не пострадали.
На опубликованных агентством фотографиях видно, что в ряде районов подземные толчки привели к обрушению жилых зданий.
Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.