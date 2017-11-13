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02:00 (мск), источник: ТАСС

Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака возросло до 60

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. До 60 возросло число погибших в Иране в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего в воскресенье на границе с Ираком. Как сообщило Fars News Agency, число пострадавших достигло 300 человек.

Источник: AP 2017

По данным иранских СМИ, основной удар стихии пришелся на города Каср-э-Ширин, Илам, Керманшах на западе Ирана. Местное отделение Красного Полумесяца развернуло поисковые и спасательные операции в зоне бедствия, в район направлены дополнительные подразделения спасателей. По словам представителей региональных властей, люди обеспечены необходимыми продуктами и топливом. Стратегические объекты, в том числе нефтегазовая инфраструктура, не пострадали.

На опубликованных агентством фотографиях видно, что в ряде районов подземные толчки привели к обрушению жилых зданий.

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Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северу от иранского города Сарполь-э-Захаб и в 100 км к юго-востоку от города Сулеймания в Ираке. Очаг залегал на глубине 10 км.

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