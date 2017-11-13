Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака возросло до 60

Источник: AP 2017

По данным иранских СМИ, основной удар стихии пришелся на города Каср-э-Ширин, Илам, Керманшах на западе Ирана. Местное отделение Красного Полумесяца развернуло поисковые и спасательные операции в зоне бедствия, в район направлены дополнительные подразделения спасателей. По словам представителей региональных властей, люди обеспечены необходимыми продуктами и топливом. Стратегические объекты, в том числе нефтегазовая инфраструктура, не пострадали.

На опубликованных агентством фотографиях видно, что в ряде районов подземные толчки привели к обрушению жилых зданий.