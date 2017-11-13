Минувшей ночью во Владивосток вскрыли гаражи, сообщает РИА VladNews. Инцидент произошел в районе Жигура, 6. По предварительным данным, неизвестные вскрыли 7 гаражей. Добычей злоумышленников стали литье, резина и инструменты. В настоящее время на место происшествия уже вызваны сотрудники полиции. Хозяева подсчитывают ущерб.