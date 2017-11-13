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03:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рыбзавод горел ночью во Владивостоке

Возгорание произошло в контейнерах предприятия.

Владивосток, 13 ноября, PrimaMedia.

Три контейнера горели на территории рыбзавода на ул. Снеговая в ночь на 13 ноября во Владивостоке. Внутри контейнеров находились: рыба и стеклопласт, две бытовки и пять автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ночь на 13 ноября в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре на территории рыбзавода на улице Снеговая.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара. Из-за едкого густого дыма, вызванного горением стеклопластика находиться без средств защиты органов дыхания на территории завода было невозможно. Было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.

В 02.47 пожар был локализован, в 03.54 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 200 кв. метров. С огнем боролись 27 человек личного состава и семб единиц техники. В результате происшествия пострадавших нет.

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