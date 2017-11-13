Рыбзавод горел ночью во Владивостоке
Возгорание произошло в контейнерах предприятия.
Возгорание произошло в контейнерах предприятия.
Владивосток, 13 ноября, PrimaMedia.
Три контейнера горели на территории рыбзавода на ул. Снеговая в ночь на 13 ноября во Владивостоке. Внутри контейнеров находились: рыба и стеклопласт, две бытовки и пять автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В ночь на 13 ноября в
Незамедлительно прибыв по указанному адресу огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара.
В 02.47 пожар был локализован, в 03.54 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 200 кв. метров. С огнем боролись 27 человек личного состава и семб единиц техники. В результате происшествия пострадавших нет.