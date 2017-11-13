Рыбзавод горел ночью во Владивостоке

Владивосток, 13 ноября, PrimaMedia.

Три контейнера горели на территории рыбзавода на ул. Снеговая в ночь на 13 ноября во Владивостоке. Внутри контейнеров находились: рыба и стеклопласт, две бытовки и пять автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В ночь на 13 ноября в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре на территории рыбзавода на улице Снеговая.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу огнеборцы приступили к работам по ликвидации пожара. Из-за едкого густого дыма, вызванного горением стеклопластика находиться без средств защиты органов дыхания на территории завода было невозможно. Было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.