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03:08 (мск), источник: Вести Приморье

Режим ЧС снят в Дальнегорском городском округе

В регионе режим муниципальной ЧС продолжает действовать в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и Лазовском районах, на всей территории Приморья не отменён особый противопожарный режим.

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки в Дальнегорске снят муниципальный режим ЧС.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте гражданской защиты, все лесные пожары на территории края потушены.

«Однако в регионе режим муниципальной ЧС продолжает действовать в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и Лазовском районах. Также на всей территории Приморья не отменён особый противопожарный режим, введённый по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года», — пояснили в ведомстве.

Отметим, с начала года в Приморье возникло 618 лесных пожаров. Наибольшее число природных возгораний возникло в Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске.

В тушении пожаров принимало участие около 500 человек, в том числе сотрудники Приморской и Хабаровской авиабаз, Приморского лесничества, а также федерального резерва авиалесоохраны. Также задействовалось около 100 единиц специальной техники — бульдозеры, вездеходы, а также авиация МЧС.

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