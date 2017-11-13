Режим ЧС снят в Дальнегорском городском округе

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки в Дальнегорске снят муниципальный режим ЧС.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте гражданской защиты, все лесные пожары на территории края потушены.

«Однако в регионе режим муниципальной ЧС продолжает действовать в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском и Лазовском районах. Также на всей территории Приморья не отменён особый противопожарный режим, введённый по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года», — пояснили в ведомстве.

Отметим, с начала года в Приморье возникло 618 лесных пожаров. Наибольшее число природных возгораний возникло в Кавалеровском, Чугуевском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске.