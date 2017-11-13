Браконьера из Николаевска отправили в колонию за добычу чёрной икры

К лишению свободы приговорили участника преступной группы, которая занималась незаконным выловом осетра и добычей чёрной икры недалеко от Николаевска-на-Амуре. Он отбывал условное наказание, но сейчас его отправили в колонию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, 36-летнего жителя Николаевска осудили за браконьерство. Мужчина в составе организованной группы из 12 человек занимался незаконной добычей экземпляров осетровых пород и её производных — икры. Подсудимый непосредственно вылавливал рыбу и перерабатывал деликатес.

Николаевский-на-Амуре городской суд отменил обвиняемому условный срок по предыдущему приговору за тяжкое преступление против личности. Теперь злоумышленника приговорили к трём с половиной годам реального лишения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу. Ещё троих участников осудили в особом порядке уголовного судопроизводства.