Браконьера из Николаевска отправили в колонию за добычу чёрной икры

К лишению свободы приговорили участника преступной группы, которая занималась незаконным выловом осетра и добычей чёрной икры недалеко от Николаевска-на-Амуре. Он отбывал условное наказание, но сейчас его отправили в колонию.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, 36-летнего жителя Николаевска осудили за браконьерство. Мужчина в составе организованной группы из 12 человек занимался незаконной добычей экземпляров осетровых пород и её производных — икры. Подсудимый непосредственно вылавливал рыбу и перерабатывал деликатес.
Николаевский-на-Амуре городской суд отменил обвиняемому условный срок по предыдущему приговору за тяжкое преступление против личности. Теперь злоумышленника приговорили к трём с половиной годам реального лишения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу. Ещё троих участников осудили в особом порядке уголовного судопроизводства.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мужчина из Николаевска-на-Амуре совместно со своим знакомым из краевого центра в апреле 2016 года создал организованную преступную группировку, в которую вовлёк ещё десятерых жителей региона. Вместе они незаконно выловили, а также получили в виде «дани» от других нелегальных рыболовов за покровительство преступной деятельности около 200 килограммов икры и 16 килограммов осётра. Причинённый государству ущерб превысил 750 тысяч рублей.