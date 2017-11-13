Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья

«На настоящий момент порядка 70 тысяч человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти», — сказал собеседник агентства.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сообщалось о гибели почти 130 человек и около тысячи пострадавших в Иране в результате землетрясения.