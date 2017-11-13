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05:22 (мск), источник: РИА Новости

Красный Полумесяц: около 70 тысяч иранцев остались без жилья

ТЕГЕРАН, 13 ноя — РИА Новости. Порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова в результате мощного землетрясения и срочно нуждаются во временном жилье, сообщил РИА Новости источник в иранском Красном Полумесяце.

Источник: AFP 2017

«На настоящий момент порядка 70 тысяч человек нуждаются во временном жилье из-за землетрясения в западных районах страны, но эта цифра может вырасти», — сказал собеседник агентства.

По сообщению иранского телевидения, президент Ирана Хасан Роухани уже поручил министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сообщалось о гибели почти 130 человек и около тысячи пострадавших в Иране в результате землетрясения.

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