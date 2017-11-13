Житель Железногорска поджег автомобиль и две детские коляски
Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.
Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.
Полицейские Железногорска задержали мужчину, поджигавшего автомобили и детские коляски, сообщили в
В дежурную часть полиции обратилась женщина, которая рассказала, что её автомобиль сгорел. Ущерб составил 180 тысяч рублей. Полицейские обнаружили на месте происшествия флакон с воспламеняющейся жидкостью.
Злоумышленником оказался 27-летний безработный молодой человек. Он не смог объяснить, зачем поджег машину. Полицейские выяснили, что мужчина также поджег две детские коляски. Якобы для того, чтобы отомстить жильцам квартиры, которые не открыли ему дверь.
На данный момент возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ. «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Виновному грозит лишение свободы на срок до 5 лет.