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05:49 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанку обокрала на 3,5 миллиона рублей собственная домработница

Женщина забирала всё, что плохо лежит, чтобы погасить кредиты.

В Хабаровске полицейские раскрыли квартирную кражу с суммой ущерба в 3,5 миллиона рублей. Оказалось, что чужое имущество стащила из квартиры домработница, которой нечем было гасить кредиты.

В правоохранительные органы обратилась 33-летняя местная жительница и заявила, что у неё из домовладения, расположенного на улице Лазо, исчезли две норковые шубы, шкатулка с ювелирными украшениями и цифровая электроника. По словам потерпевшей, постоянный доступ в её жилище был у домработницы, которая с 2016 года трудилась в доме заявительницы. Ущерб владелица имущества оценила в 3 миллиона 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали 48-летнюю подозреваемую. Она призналась, что на протяжении своего трудоустройства похищала из дома работодателя ценные вещи, которые сдавала в скупку, а деньги тратила на погашение банковских кредитов. Во время обыска по месту жительства фигурантки оперативники изъяли залоговые билеты ломбардов, сейчас правоохранители занимаются поиском похищенного имущества.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на женщину завели уголовное дело по статье «Кража». До избрания меры пресечения злоумышленницу отправили в изолятор временного содержания. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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