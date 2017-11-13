Хабаровчанку обокрала на 3,5 миллиона рублей собственная домработница

В Хабаровске полицейские раскрыли квартирную кражу с суммой ущерба в 3,5 миллиона рублей. Оказалось, что чужое имущество стащила из квартиры домработница, которой нечем было гасить кредиты.

В правоохранительные органы обратилась 33-летняя местная жительница и заявила, что у неё из домовладения, расположенного на улице Лазо, исчезли две норковые шубы, шкатулка с ювелирными украшениями и цифровая электроника. По словам потерпевшей, постоянный доступ в её жилище был у домработницы, которая с 2016 года трудилась в доме заявительницы. Ущерб владелица имущества оценила в 3 миллиона 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали 48-летнюю подозреваемую. Она призналась, что на протяжении своего трудоустройства похищала из дома работодателя ценные вещи, которые сдавала в скупку, а деньги тратила на погашение банковских кредитов. Во время обыска по месту жительства фигурантки оперативники изъяли залоговые билеты ломбардов, сейчас правоохранители занимаются поиском похищенного имущества.