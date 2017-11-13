Злополучная встреча: Lexus и Nissan не разъехались на загородной трассе под Хабаровском
В результате ДТП пострадала пассажирка одной из иномарок (ФОТО, ВИДЕО).
В результате ДТП пострадала пассажирка одной из иномарок (ФОТО, ВИДЕО).
Хабаровск, 13 ноября, AmurMedia.
Выезд на встречную полосу закончился столкновением двух легковушек на автодороге Хабаровск — Казакевичево. В результате сокрушительного
— В минувшее воскресенье утром в районе 6 км автодороги Хабаровск — Казакевичево водитель Nissan Note, ехавший в сторону краевого центра, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и выехал на встречную полосу. После этого столкнулся с автомобилем Lexus, который двигался со стороны Хабаровска. В результате
Инцидент на проезжей части попал не только в сводку дорожных происшествий, но и на просторы Интернета. Фото и видео с места события его очевидцы поделились с подписчиками популярной хабаровской группы социальной сети Instagram.