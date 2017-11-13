В Омске мусоровоз ушел «под землю»

В Омске мусоровоз ушёл «под землю». Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».

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Накануне, 12 ноября, в соцсетях было опубликовано фото, на котором видно, что задние колёса мусоровоза провалились в грязь. ЧП произошло на Левобережье на ул. Дианова, как сообщают очевидцы, машина ехала не по асфальту, а по земле из-за чего и увязла в грязь.

Омичи по разному отреагировали на происшествие, но особенно их поразило, что зону ЧП огородили аварийными лентами. Некоторые омичи шутят, что автомобиль так и простоит до весны.