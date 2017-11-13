В Омске мусоровоз ушел «под землю»
На Левобережье машина провалилась задними колёсами в непролазную грязь.
На Левобережье машина провалилась задними колёсами в непролазную грязь.
В Омске мусоровоз ушёл «под землю». Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧП Омск» в «ВКонтакте».
Накануне, 12 ноября, в соцсетях было опубликовано фото, на котором видно, что задние колёса мусоровоза провалились в грязь. ЧП произошло на Левобережье на ул. Дианова, как сообщают очевидцы, машина ехала не по асфальту, а по земле
Омичи по разному отреагировали на происшествие, но особенно их поразило, что зону ЧП огородили аварийными лентами. Некоторые омичи шутят, что автомобиль так и простоит до весны.
Напомним, что подобные происшествия, когда машины проваливаются в яму на дороге или увязают в грязи в Омске нередки.